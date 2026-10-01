ENTRE DEBATE Y CUESTIONAMIENTOS CONGRESO AVALA RESTRICCIÓN DE DOBLE NACIONALIDAD
En medio de un intenso debate entre legisladores, el Congreso del Estado de Campeche aprobó con 15 votos en contra y 17 votos a favor, la reforma constitucional enviada por el Congreso de la Unión que impide que personas con doble nacionalidad aspiren a una candidatura para llegar a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La discusión en Campeche no pasó inadvertida. Pese al debate generado entre los diputados, finalmente la mayoría respaldó una modificación que agrega una nueva condición para acceder a algunos de los cargos políticos más importantes del país.
El cambio establece que para ocupar alguno de estos cargos será necesario ser mexicana o mexicano por nacimiento y contar únicamente con la nacionalidad mexicana. De esta manera, una persona que también posea otra nacionalidad tendrá que renunciar a ella antes de registrarse como candidata o candidato.
La modificación también impediría adquirir otra nacionalidad mientras se desempeñe alguno de esos cargos. Los nuevos requisitos comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarían a quienes actualmente ejercen esas responsabilidades.