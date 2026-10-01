A NIVEL NACIONAL NO HAY RUPTURA CON MORENA, PERO EN CAMPECHE URGE DEFINIR LA COALICIÓN: ANTONIO GÓMEZ
Aunque descartó un rompimiento entre el PT y Morena a nivel nacional, el dirigente estatal petista Antonio Gómez Saucedo reconoció que en Campeche todavía no existe un acercamiento formal, ante lo cual, adelantó, buscarán a la dirigencia estatal morenista para abrir el diálogo y comenzar a definir el rumbo de una posible coalición.
Sobre si ya hubo acercamiento con Morena, Gómez Saucedo manifestó que no lo ha habido como tal, pero insistió en que deben hacerlo de manera inmediata.
“Entre hoy y mañana nos vamos a dar a la tarea de buscar al presidente estatal de Morena, para plantearle la necesidad de establecer un diálogo y dar una señal de unidad si hay ese interés. Es urgente que nos convoquemos ya”.