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MIENTRAS CAMPECHE ENFRENTA INSEGURIDAD Y PROBLEMAS ECONÓMICOS, LAYDA Y SUS FUNCIONARIOS ENSAYAN COREOGRAFÍAS

Mientras Campeche enfrenta un escenario económico adverso, inseguridad, ejecuciones y asalto a mano armada, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román y funcionarios de su administración aparecen en imágenes ensayando para la caminata por el Mes de la Campechanidad.

En medio de un panorama incierto para los campechanos, funcionarios presumieron sus ensayos para la celebración mientras permanecen sobre la mesa problemas económicos y de seguridad que demandan atención gubernamental.

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