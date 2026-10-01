ES HORA DE DEFINIR PARA NO GENERAR SUSPICACIAS, EXIGE GÓMEZ SAUCEDO A MORENA

San Francisco de Campeche.- En medio de su preocupación por el acercamiento de Movimiento Ciudadano con otros partidos, el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, consideró que ya no es momento de conversaciones extraoficiales, por lo cual urgió a Morena a sentarse formalmente a la mesa y comenzar a definir quiénes integrarán la coalición en Campeche.

Además, advirtió que prolongar la indefinición podría generar suspicacias entre los ciudadanos, de ahí que “ya debamos tener una definición muy clara”.