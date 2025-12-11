DOS CHOQUES CONTRA MOTOS DEJAN UN LESIONADO, DOS PERSONAS CON GOLPES MENORES Y DAÑOS MATERIALES AÚN NO CUANTIFICADOS
San Francisco de Campeche.- En menos de una hora, en distintos puntos de la ciudad se registraron dos choques contra motociclistas que dejaron saldo de un lesionado, dos personas con golpes menores y daños materiales aún sin cuantificar.
El primer percance fue en el cruce de la calle 108 por Villa Cabra del barrio de Santa Lucía, donde una camioneta impactó a una moto con dos tripulantes, quienes no sufrieron golpes de consideración y llegaron a un acuerdo con el responsable.
El otro accidente ocurrió sobre la avenida Pedro Sáinz, donde un auto chocó también a una moto, lo que dejó un herido.
Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) tomaron conocimiento de ambos percances.