EXHIBEN FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA GOBERNADORA EN LABORES DE PROTECCIÓN A LA TORTUGA MARINA

Campeche.- Tras la reciente publicación de la gobernadora Layda Sansores donde destacó el trabajo interinstitucional de las secretarías de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) y de Marina para proteger a las tortugas marinas, el Consejo Consultivo Tortugueros de Campeche la corrigió al precisarle que la Secretaría de Marina no participa de manera activa en las labores de monitoreo de anidación.



Subraya que si bien el programa de conservación cumple 48 años operado a través de 15 campamentos oficiales, y que en la temporada 2025 protegieron más de 6 mil nidos, la presencia de elementos navales se limita a uno o dos campamentos, donde únicamente “pasan a levantar evidencia una vez en la temporada”, sin realizar acciones de monitoreo directo.



Además, el Consejo Consultivo Tortuguero de Campeche aclaró que sólo los técnicos con permisos vigentes de la Semarnat pueden manipular, reubicar o interactuar con tortugas, nidos o crías.



Y de cara al 2026, pidió que la Secretaría de Marina tenga presencia física constante en las zonas de anidación, para fortalecer la seguridad del personal y respaldar el trabajo de conservación que se realiza cada noche en las playas del Estado.



Cabe señalar que la conservación de la tortuga marina es gracias al trabajo continuo de los equipos técnicos, las asociaciones civiles y el voluntariado, sectores que no fueron mencionados en el comunicado oficial.