“SIN COMENTARIOS”, RESPONDE SHEINBAUM AL PEDIRLE OPINIÓN SOBRE EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ A LA OPOSITORA VENEZOLANA CORINA

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, a la pregunta de si tenía alguna opinión sobre el Premio Nobel de la Paz que se le da a María Corina Machado (opositora al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro), la presidenta Claudia Sheinbaum respondió: “La última vez dije ‘sin comentarios’, y sigo diciendo ‘sin comentarios’, y por cierto es importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos a tener los gobiernos que decidan”.



Y agregó: “Nuestra opinión siempre va a ser la misma, no intervención, utilizar del diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos. Siempre será esa nuestra posición”.