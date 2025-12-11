HALLAN CUERPO EN DESCOMPOSICIÓN DENTRO DE UN TERRENO DEL PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA

San Francisco de Campeche.- Un cuerpo en presunto estado de descomposición fue localizado dentro de un terreno situado sobre el periférico Pablo García y Montilla, cerca del poblado de Lerma, a la altura del kilómetro 3.

Agentes de criminalística del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas de muerte. La zona fue acordonada mientras continúan las investigaciones.