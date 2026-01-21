Todo lo que publicó El País es una verdad contundente. No se basa en chismes ni en ocurrencias, sino en los abusos que ha cometido la mandataria y que no se pueden ocultar…

“Acusa el periódico El País, desde la Madre Patria, que la Tía gobernanta ejerce el poder “con mano de hierro” y que a través de montajes logró encarcelar y destituir al Turco Abud, rector de nuestra máxima Casa de Estudios, además de que ha utilizado la justicia “como vendetta política” para perseguir a periodistas y políticos de la oposición. O sea, presentaron a Campeche como una Venezuelita”, lamentó ante sus amigos de tertulia el poeta Casimiro.

–“Vaya que le cimbró a la Tía lo que le publicó ese influyente diario español, coincidió el bolero don Memín. No solo porque coincide con lo que en nuestra tierra y los periodistas nacionales han señalado sobre ese tema, sino porque demuestra que toda la campaña que ha lanzado a través de sus matraqueros, contra el exrector, no ha servido de nada, ha sido dinero tirado a la alcantarilla” refirió.

–“Tampoco sirvió de nada toda la campaña publicitaria en que se le presentó como la gran transformadora que le ha dejado un legado a la entidad, que va dejar un antes y un después de su gobierno, que ha generado más de 550 mil empleos, etcétera. Las mentiras y los abusos caen por su propio peso, y además, trascienden más allá de nuestras fronteras” aseguró doña Chela.

–“Sin duda alguna que todo lo que publicó El País es una verdad contundente, afirmó el viejo Julián. No se basa en chismes ni en ocurrencias, sino en los abusos que ha cometido la mandataria y que no se pueden ocultar. Tan le dolió todo eso que le señalaron, que de inmediato ordenó la publicación de un desmentido o un comunicado, en donde negó que haya metido las manos en el caso Abud y que respeta la autonomía universitaria. Que le crea su abuela. Palo dado ni Dios lo quita, así que pongámosle una mancha más a la jaguara” apuntó.

–“Y es que además, ese comunicado al que te refieres, añadió el poeta, carece de credibilidad y de sustento, porque si la gobernanta niega que su Gobierno haya intervenido en el caso Abud, entonces ¿a poco ni la Secretaría de Seguridad, ni la Fiscalía, ni los juzgados son parte de su gobierno? Y si los titulares de esas áreas realizaron esas arbitrariedades sin consultarlo con ella, ¿entonces no tiene control sobre lo que hacen sus subalternos? Si ella no autorizó toda esa canallada, ¿va pedir la cabeza de quienes la empinaron tan feamente incluso en el ámbito internacional?”

–“Mira mi estimado poeta, le contestó el rechoncho aseador de calzados, no te seques el cerebro buscando explicaciones en un tema tan claro y evidente: se les salió de control todo. Fueron tan burdos, tan torpes y tan estúpidos al cometer esas barbaridades, que ahora ya no saben ni cómo componer las cosas. Por eso cobardemente niegan su participación en ese abuso de autoridad, pero les tengo una muy buena noticia: nadie, absolutamente nadie cree en sus comunicados ni en las defensas de sus matraqueros” remató.