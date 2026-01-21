DEL SENADO AL CONSEJO DE SEGURIDAD: LA VERSIÓN DE SHEINBAUM SOBRE EL AVIÓN HÉRCULES

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los cuestionamientos de la periodista Karina Aguilar sobre el avión militar estadounidense tipo Hércules que aterrizó en Toluca.

De acuerdo con la mandataria, el ingreso de la aeronave no requería autorización del Senado, ya que, según su versión, la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, órgano que ella misma preside. Señaló que el avión llegó para transportar a personal mexicano que viajaría a Estados Unidos para capacitarse y que se trató de una determinación colegiada.

Sheinbaum sostuvo que resulta preferible que una aeronave mexicana traslade personal al extranjero, a que un avión estadounidense ingrese al país para recogerlo. Sin embargo, el planteamiento deja abierta la interrogante sobre quién tomó realmente la decisión, si la propia presidenta encabeza el Consejo que la avaló.

El debate se mantiene en el terreno legal y político. La Constitución asigna al Senado la facultad de autorizar el ingreso de fuerzas extranjeras al territorio nacional, mientras que la explicación oficial ha ido cambiando: primero se dijo que el arribo estaba pactado desde octubre; después, que no requería autorización legislativa; y ahora, que fue decisión del Consejo Nacional de Seguridad, desplazando progresivamente al Poder Legislativo.