VUELOS DE VIGILANCIA MILITAR DE EE. UU. FRENTE A CAMPECHE Y YUCATÁN

Fuente: Tópicos Yucatán

Desde la madrugada de este miércoles 21 de enero, un avión militar de Estados Unidos realiza vuelos de vigilancia e inteligencia frente a las costas de Campeche y Yucatán, de acuerdo con registros de monitoreo aéreo.

Se trata de un Boeing P-8A Poseidon de la Marina estadounidense, el cual despegó desde Florida y ha sido detectado efectuando recorridos circulares sobre el Golfo de México, frente al litoral yucateco y campechano, en una misión que inició antes de la medianoche del martes 20.

El P-8A Poseidon es la principal aeronave de patrulla marítima utilizada por Estados Unidos y sus aliados, diseñada para tareas de reconocimiento, vigilancia e inteligencia en zonas marítimas, además de contar con capacidad de armamento avanzado para operaciones militares.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el objetivo específico de este despliegue aéreo frente a las costas del sureste mexicano.