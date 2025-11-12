¿DÓNDE TENÍAN EL CEREBRO AL DETERMINAR RUTAS, PARADAS Y TRANSBORDOS DEL KO’OX?, CUESTIONA USUARIA

San Francisco de Campeche.- Bertha Ruiz, vecina de la unidad habitacional Kalá, manifestó su inconformidad contra la modificación de rutas del transporte urbano y el transbordo, ante lo cual pidió a la gobernadora dar marcha atrás a esa decisión que se lesiona la ciudadanía, que podría juntarse para manifestarse en el Palacio de Gobierno, lo que sería contraproducente para Morena en el próximo proceso electoral, “cuando vengan las votaciones, la campaña y se tenga que pedir el voto”.

“La gobernadora (Layda Sansores) debe entender lo injusto de las rutas y del transbordo, pero también la gente que planeó todo, no se dónde tenían el cerebro cuando se determinó la forma en que están parando los camiones y sus rutas”, recriminó.

Al señalar que los autobuses están formidables, recalcó que el problema es el transbordo de un camión a otro, las colas que se forman y la falta de estructuras en paraderos, pues “la noche de lluvia nos mojamos, hay quienes se enfermaron y eso va a ser de por vida si lo dejan así”, sentenció.

Bertha Ruiz expuso lo grave que será el costo económico cuando ya no sea gratuito, pues “tendremos que pagar dos veces de ida y dos veces de retorno, pero quien agarré otro pagará mucho más y la economía de Campeche está muy difícil”.

La mayoría de la gente está en desacuerdo con el cambio de las rutas y el transbordo, subrayó, y expuso que en la 20 de Noviembre hay señoras que van con sus cubetas y tienen que subir el cerro para abordar camión, lo cual no es justo, pues caminan mucho, ante lo cual la petición es que retornen a la ruta original y paren en las esquinas, como hacían antes.

Además –agregó–, las paradas están distantes, hay parada en una esquina y hasta arriba del cerro hay otra. No hay justificante para que hagan eso, Campeche es chiquito y es un problema caminar tres cuatro cuadras cargando bolsas, no es justo.

Llamó a la ciudadanía a manifestar su inconformidad, pues de no haber respuesta favorable se reunirán e irán al Palacio de Gobierno. “El problema será cuando vengan las votaciones, venga la campaña, cuando se pida el voto y sin duda se va a causar daño al partido (Morena)”.