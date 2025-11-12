¡SIGUE LA CENSURA! MANTIENEN CENSOR A TRIBUNA Y AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

Esta mañana, la Sala Penal y Especializada en Adolescentes confirmó las medidas cautelares que obligan a Tribuna y a su exdirector Jorge Luis González Valdez, a permanecer con supervisión previa toda información o comentario que pretendan subir a plataformas.



Sin sustentar los supuestos daños psicológicos resentidos por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, los magistrados Concepción Canto Santos —redactora del dictamen—, José Enrique Adam Richaud y Virna Caballero, consideraron válidos los argumentos de la jueza de Control, Guadalupe Martínez Taboada, quien mediante diversos recovecos legales persiste sistemáticamente en no permitir que ninguna información o comentario se refiera a la gobernadora.



En la vista la magistrada Canto Santos sólo expuso el tema, mientras los dos integrantes de la Sala Penal otorgaron su aquiescencia (consentimiento), y ante la intervención de González Valdez, repuso que no quería violar sus derechos y que la audiencia ya había terminado.



Es una decisión que ya se esperaba, ya que el presidente del Tribunal Superior de Justicia es Pedro Alcudia Vázquez, exasesor jurídico de la gobernadora y quien en un Martes del Jaguar ventiló el tema, anticipó la vinculación a proceso y advirtió que la penalización es de 2 años, independientemente de multas.