NUEVA ONDA TROPICAL DEJARÁ LLUVIAS ESTE FIN DE SEMANA EN CAMPECHE: CONAGUA

El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Campeche, Víctor Manuel Guillermo y Maldonado, informó que este fin de semana se espera la entrada de una onda tropical a la Península de Yucatán, lo que dejará lluvias un tanto fuertes pero con parámetros normales.

Por lo anterior, recomendó a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Secretaría de Protección Civil (Seproci) y los ayuntamientos locales.

Guillermo y Maldonado hizo un llamado a la ciudadanía a confiar únicamente en la información oficial, y no dejarse llevar por rumores o datos no verificables que circulan en redes sociales, donde hay gente malintencionada.

También pidió responsabilidad ciudadana en la gestión de residuos, pues “aunque los Ayuntamientos son responsables de la limpieza, es crucial que los ciudadanos colaboren y no tiren basura en calles y avenidas, porque las lluvias pueden llevar estos desechos a las alcantarillas y provocar obstrucciones y problemas de inundación”.

La Conagua en Campeche continuará monitoreando la situación y emitiendo actualizaciones conforme sea necesario, para garantizar la seguridad y el bienestar de l