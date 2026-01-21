VARIOS LESIONADOS TRAS FUERTE ACCIDENTE VIAL EN CHEKUBUL

Un fuerte accidente se registró la mañana de este martes en la localidad de Chekubul, en el municipio de Carmen, donde un automóvil y una motocicleta se vieron involucrados en un choque que dejó como saldo varios lesionados.

Tras el percance, las personas heridas fueron trasladadas al hospital de Sabancuy para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce el número exacto de lesionados, así como la gravedad de las lesiones que presentan.

De acuerdo con versiones no oficiales, el accidente ocurrió a unos metros del entronque de Chekubul, luego de que presuntamente un camión repartidor de refrescos habría provocado la salida de uno de los vehículos, lo que derivó en el impacto entre el automóvil y la motocicleta.