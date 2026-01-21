“LA DECISIÓN DE ENVIAR PPL A ESTADOS UNIDOS SE HACE PRIORIZANDO A MÉXICO”: CLAUDIA SHEINBAUM

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión de enviar a ciertas personas privadas de su libertad (PPL) a Estados Unidos, asegurando que estas acciones responden a solicitudes del Departamento de Justicia estadounidense, pero que la determinación final se analiza y toma siempre priorizando los intereses de México.

Sheinbaum explicó que la medida se evalúa en el Consejo Nacional de Seguridad considerando la conveniencia para el país, la seguridad nacional y la seguridad pública, destacando que México mantiene la soberanía en cada decisión. “Aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional y de protección de la soberanía”, afirmó. La mandataria subrayó que muchos de las PPL enviadas son extraditables y que cada caso es cuidadosamente revisado antes de autorizar su traslado, garantizando que se protejan los intereses y la seguridad del país.