“EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO PREVALECE LA CONSTITUCIÓN NI LA LEY”: FIA

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los berrinches parecieron imponerse sobre los argumentos legales durante la sesión de este lunes, según documentó un reportaje de Fuerza Informativa Azteca (FIA). La situación se dio con la complacencia del presidente del máximo tribunal del país, Hugo Aguilar, mientras los ministros discutían un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama que frenaba la posibilidad de revisar sentencias de asuntos ya juzgados.

Siete de los nueve ministros solicitaron eliminar el párrafo 52 del proyecto, que hacía referencia a la figura de “cosa juzgada fraudulenta”, la cual podría abrir la puerta a modificar casos concluidos. Esto desató la molestia de Batres Guadarrama, quien se negó a retirar el texto argumentando que se trataba de su proyecto y que así debía aparecer en la sentencia publicada. Especialistas advirtieron que la insistencia de la ministra podría buscar abrir casos del pasado de acuerdo con intereses específicos, violando el principio de legalidad y la certeza jurídica. Finalmente, el párrafo permaneció en el proyecto, pese a que la mayoría de los ministros votó en contra, generando críticas sobre la falta de control en el debate por parte del presidente de la Corte y cuestionamientos sobre la defensa de intereses personales por encima de la Constitución y la ley.