POR EL MOMENTO NO HABRÁ NUEVAS CONTRATACIONES POR EL INCREMENTO SALARIAL: CANACINTRA

Sergio Pérez Barrera, presidente del Centro Empresarial de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Campeche, aseguró que, debido al reciente aumento del salario, las empresas buscarán mantener su operación sin realizar nuevas contrataciones por el momento.

El empresario explicó que cualquier incremento salarial afecta de manera general a todos los sectores económicos, como comercio, industria, turismo y gastronomía, ya que se aplica por ley a todos los trabajadores. “Lo importante es que el incremento sea saludable, para minimizar el impacto en los precios de bienes y servicios y no afectar al consumidor final”, señaló.

Pérez Barrera descartó cierres de empresas o despidos de empleados a corto plazo, pero subrayó que las nuevas contrataciones se pospondrán hasta que se pueda evaluar a mediados del año cómo impacta este aumento en la operación de las empresas y en la planta laboral.