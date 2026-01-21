LAYDA SANSORES ACUSA A LA ANUIES DE ENTROMETERSE EN CASO DE EXRECTOR DE UAC

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de entrometerse en decisiones que corresponden exclusivamente a la comunidad universitaria, al defender a una persona que ya ni siquiera es rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

Sansores recordó que la ANUIES, fundada en 1950 como un mecanismo de coordinación técnica para fortalecer la educación superior, ha perdido su función original y actualmente actúa como si fuera autoridad, cuestionando la legalidad de decisiones internas. La gobernadora destacó que el Consejo Universitario es el máximo órgano de la institución y debe ser respetado, y señaló que “si debemos seguir contando con una ANUIES que se olvida cuál es verdaderamente la función que tiene y actúa como si fuera una autoridad y condena, pero nunca ha venido a ver qué pasa, es momento de replantear su papel”.