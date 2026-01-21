EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 21 DE ENERO DE 2026

AÚN NO PRESENTAN VIDEOS DE LA POLICÍA.

Los Rozones, de La Razón de México, también dan puntual seguimiento a la arbitraria detención de José Alberto Abud Flores, a quien le sembraron droga para sacarlo de la rectoría de la UAC por órdenes de la gobernadora Layda Sansores, quien ahora trata de deslindarse argumentando que respeta la autonomía de esa institución. Reproducimos.

“Quienes han seguido de cerca el caso de la detención y el proceso penal del ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, por presunto narcomenudeo, nos piden no perderlo de vista. Y es que el señalamiento de que fue un arresto arbitrario se mantiene, mientras la gobernadora Layda Sansores ha buscado deslindarse tanto de la acción judicial como de la designación de la sucesora del académico, con el argumento de que ambos procesos corresponden a instancias autónomas y ajenas al Ejecutivo. Sin embargo, ese intento de deslinde no ha acabado con las suspicacias que se derivan de los antecedentes de confrontación entre el directivo universitario y la mandataria estatal. Abud, por lo pronto, fue vinculado al proceso sin que, ha señalado su abogado, se presenten los videos de los policías que hicieron la detención y que revelarían si en ésta hubo alguna acción irregular.”

El lunes cuestionaba la columna Templo Mayor, de Reforma, si este tipo de abusos y arbitrariedades serían tolerados por las autoridades federales, la presidente Claudia Sheinbaum sigue sin responder la pregunta. ¿Hasta cuándo?

MÉDICOS CUBANOS, SIN CAPACITACIÓN.

La columna Confidencial, de El Financiero, expone que de acuerdo a nuestros vecinos del norte, los médicos cubanos que trajeron los gobiernos de la Cuarta Transformación a trabajar a México no tienen la suficiente capacitación para dar atención médica a los enfermos. Aquí el comentario.

“El gobierno de Estados Unidos no deja de hacer campaña contra los médicos cubanos, pues mediante su embajada en Guatemala, recordó que no sólo es una modalidad de ‘trata de personas’, sino que hay informes que indican que no tienen la capacitación suficiente para dar tratamiento a los pacientes. Ya saben, por si ese gobierno busca copiarle a México el programa de intercambio, como ya ha hecho con otros, como Sembrando Vida.”

Lo cierto es que mientras a los médicos mexicanos se les cierran las puertas y se les maltrata en las instituciones de salud de este país, al gobierno cubano se le pagan cientos de millones de dólares por los médicos cubanos que mandaron a México a trabajar sin una certificación profesional, lo cual, lejos de fortalecer el sistema de salud, lo ha llevado a sus peores niveles históricos de atención a pacientes.