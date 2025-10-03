viernes, octubre 3, 2025
EVITA SHEINBAUM HABLAR SOBRE ADÁN AUGUSTO VIENDO FÚTBOL DURANTE COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA; NO ME CORRESPONDE, JUSTIFICA

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que “eso ya no me corresponde, ya no me voy a meter en eso”, al preguntarle qué opina de las críticas al senador Adán Augusto López Hernández por ver fútbol en lugar de prestar atención a la comparecencia del secretario de Hacienda.

-¿No afecta eso la imagen del partido (Morena)?, le preguntó una reportera.

-“Ya no me voy a meter en eso”, contestó con risa forzada la mandataria federal.

