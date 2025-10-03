OPINIÓN: MORENA BUSCA CHIVO EXPIATORIO

Por: Adriana Moreno Cordero / ContraRéplica MX

Tal pareciera que el oficialismo está ya harto de tener que sacar la cara a diario por el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández con todo este escándalo de la Barredora y sus muchas propiedades. Dicho hartazgo viene porque tanto en Palacio Nacional como en la cúpula del partido Morena, están convencidos de que no se puede defender lo indefendible.

Por eso, ahora están a la búsqueda de un nuevo “chivo expiatorio” y para los guindas, quién mejor que el que representa la única oposición y no ha cejado en denunciar tanto en México, como más allá de nuestras fronteras, la actuación del partido que ha llevado a nuestro país a la debacle: Alejandro Moreno Cárdenas.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanromán expropió tres propiedades, una a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, lo que se difundió ampliamente en el Diario Oficial del Estado, así como que la extensión expropiada será construida la Universidad de la Salud de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”.

Mediante su programa, “Martes del Jaguar”, Sansores Sanromán se frota las manos por una victoria, que dice que es “un acto de justicia”, que no pocos consideran pírrica. Al tiempo.

Hay que recordar que esta emisión la ha utilizado la campechana como su principal instrumento para atacar a los adversarios como el senador Moreno Cárdenas e incluso, a sus propios correligionarios como fue el caso del ahora diputado Ricardo Monreal.

Esta expropiación es parte de la guerra que surgió tanto del partido guinda como de Palacio Nacional en contra del dirigente del PRI porque su voz y sus denuncias, que se cuentan por varias, les incomoda muchísimo y ahora pretenden acallar una más de sus propuestas: construir un bloque opositor de cara a las elecciones del 2027 que, aunque todavía falta algún tiempo, ya la disputa está a la orden del día y es factor para que a lo interno de Morena, surjan duras diferencias y enfrentamientos porque en el camino varias candidaturas se han caído antes de llegar a cristalizarse y el ejemplo más palpable, es el de la senadora Andrea Chávez, que fue arrastrada por el huracán en cuyo ojo se encuentra el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, que es también, un próspero ganadero.

Como el propio Alito Moreno lo ha señalado, la referida expropiación no es más que una persecución política. No hay más que ver que la gobernadora de Campeche tiene algún tiempo que trae entre ceja y ceja al líder priísta; por todos los medios a su alcance, Sansores ha tratado de descalificar y más allá, acabar con el también senador Moreno Cárdenas y ella misma se apersonó no hace mucho, en las propiedades de líder priísta.

