FALLA MECÁNICA DE TRÁILER EN MOVIMIENTO PONE EN RIESGO A USUARIOS DE LA ESCÁRCEGA-CHETUMAL

PERICIA DEL CHOFER EVITÓ QUE CAYERA A UN BARRANCO

Ciudad del Carmen.- A la altura del kilómetro 6 de la carretera federal Escárcega–Chetumal, cerca del ejido Matamoros, un tráiler presentó una falla mecánica que puso en riesgo a quienes transitaban por la zona y la vida del conductor, quien por fortuna realizó maniobras que le permitieron controlar la unidad y evitar caer a un barranco.



El vehículo pesado quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, lo que obstruyó varias horas el tráfico en tanto lo retiraban. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y personal de Protección Civil, para asegurar el área, atender la emergencia y restablecer la circulación.