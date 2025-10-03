SIN LUZ MÁS DE MIL FAMILIAS DE UAYAMÓN, HOBOMÓ Y MUCUYCHACÁN, REPORTAN

La CFE no corta ramas, unas de las cuales cayó sobre 3 líneas y reventó cuchillas

San Francisco de Campeche.- Querubín Peralta Ramos, presidente de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos de Campeche, informó que desde la tarde ayer, más de mil familias de las comunidades de Uayamón, Hobomó y Mucuychacán permanecen sin energía eléctrica, luego de que ramas de árboles cayeran sobre las líneas de alta tensión a causa de los fuertes vientos y lluvias registrados en la zona.



Explicó que este tipo de apagones se deben a la falta de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues las ramas que crecen cerca de los tendidos eléctricos no son podadas de manera preventiva.



“Una rama se dobló y cayó sobre tres líneas, lo que provocó que reventaran las cuchillas y se diera el apagón. Desde ayer, más de mil familias, además de las personas que viven en ranchos y granjas de la zona, están sin luz. La gente pierde lo poco que tiene, ya que los alimentos que requieren refrigeración se echan a perder y varios aparatos eléctricos se descomponen”, afirmó.



Peralta Ramos agregó que aunque personal de la CFE suele abrir brechas por las torres de alta tensión, no limpia en las líneas de menor voltaje, que son las más expuestas a este tipo de incidentes.



Es una muestra más de la falta de supervisión y mantenimiento, y aunque la Agencia Municipal de Uayamón, encabezada por Claudio Casanova, ya notificó el problema, hasta ahora no es solucionado el problema, lamentó.