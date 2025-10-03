AUTOMOVILISTA PISA EL ACELERADOR EN LUGAR DEL FRENO Y TERMINA DENTRO DE UN LOCAL COMERCIAL

Ciudad del Carmen.- Un aparatoso accidente ocurrió en la avenida Isla de Tris, frente a una gasolinera, cuando una mujer de aproximadamente 65 años de edad al volante de un vehículo Nissan March, color azul y placas DGW-128-A de Campeche, perdió el control de la unidad al pisar el acelerador en lugar del freno y terminó su recorrido dentro de un local comercial.



La conductora, que salió ilesa, circulaba hacia la plaza Las Palmas, y al perder el control de la unidad se subió a la banqueta e ingresó a un local donde venden suplementos alimenticios para deportistas, del cual rompió cristales y artículos en exhibición. Los daños aún no han sido cuantificados, y no se reportan personas heridas.



Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para verificar la situación y descartar riesgos, mientras la aseguradora del vehículo se presentó para hacerse cargo de los daños ocasionados.