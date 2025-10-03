viernes, octubre 3, 2025
CLAUSURA PROFEPA ASERRADEROS EN ESCÁRCEGA Y CHAMPOTÓN Y DECOMISA CARBÓN EN OTRO UBICADO EN HOPELCHÉN

Publicad0rTelemar

Durante un operativo simultáneo de inspección en las 32 entidades federativas, dirigido a Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró en Campeche dos aserraderos y en uno más decomisó 23 toneladas de carbón, en cumplimiento a una resolución sancionatoria, vehículo y madera.


Las inspecciones fueron en aserradoras ubicadas en los Municipios de Escárcega, Champotón y Hopelchén.


En el primero no se acreditó su legal funcionamiento, ante lo cual la dependencia procedió a la clausura y aseguramiento de herramienta y equipo de aserrío: torre de aserrío, sierra cinta, riel de arrastre, motor e igualadora.


En el de Champotón tampoco pudieron acreditar su legal funcionamiento, por lo que se impuso la clausura y fueron aseguradas herramientas y equipo de aserrío: sierra circular, motor eléctrico, banco de madera, máquina torno, riel de arrastre transporte, guillotinas metálicas y estufa industrial.


En el tercer aserradero fueron decomisadas 23 toneladas de carbón, en cumplimiento a una resolución sancionatoria. Además, aseguraron 1 vehículo de redilas y carga consistente en 40 piezas de madera en rollo de la especie “cedrela odorata”, con volumen de 2.16 metros cúbicos.

