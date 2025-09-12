UNA ABUELITA CON GOLPES Y CAOS VEHICULAR EN CARAMBOLA VEHICULAR

Sobre la avenida Gobernadores, una carambola vehicular provocada por una mujer dejó hoy como saldo una mujer de la tercera edad lesionada, quien fue asistida por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), y caos vehicular durante unos 30 minutos.

El accidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando la conductora de la camioneta negra marca Honda tipo BR-V y con placas DKV-952-A del Estado, transitaba sobre la concurrida avenida antes señalada, excediendo los límites de velocidad y llevando como dirección la zona centro.

Al llegar al cruce con la calle 110 del barrio de Santa Lucía, al no guardar su distancia impactó la parte trasera del vehículo Chevrolet tipo Chevy con placas DJV-478-A del Estado, conducido también por una mujer, y éste a su vez se proyectó contra el vehículo Suzuki tipo Ignis, color gris y con placas DKL-381-A.

Los vehículos quedaron varados obstaculizando el tráfico durante aproximadamente 30 minutos, y policías estatales tomaron conocimiento del hecho. Los daños materiales fueron de regular cuantía, y los involucrados dialogaron para llegar a un arreglo.