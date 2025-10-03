DE 600 MIL MILLONES DE PESOS ES EL DAÑO AL ERARIO POR EL HUACHICOL FISCAL, REVELA LA PROCURADORA FISCAL GRISEL GALEANO

De acuerdo con los casos reportados y que están bajo investigación, el perjuicio al erario por contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, alcanza 600 mil millones de pesos, de los cuales 16 mil millones se encuentran en denuncias, reveló Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación.

En plática con medios tras comparecer ante a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, informó que a raíz de lo reportado –y que está bajo investigación–, los daños al fisco por el ingreso de gasolinas haciéndolas pasar por otros productos para evadir el pago de impuestos, llegarían a 600 mil millones de pesos.

Expuso que deben avanzar en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber, caso por caso, cuánto nos pueden ir reportando en recuperación, o posible recuperación, después de lo denunciado ante la Fiscalía (General de la República), agregó la funcionaria.

Primero, durante su comparecencia expuso que el contrabando de gasolinas necesariamente pasa por esquemas de d3l¡ncu3ncia organizada, y ante los medios estimó que las investigaciones pueden llevar más de un año.

Sin embargo, Galeano García no dijo si en las querellas ya presentadas, y por las que se presume un quebranto de 16 mil millones de pesos al fisco, están señalados los integrantes de la Secretaría de Marina que recientemente protagonizaron el mayor escándalo de corrupción hasta ahora conocido por este ilícito.

No obstante, sí puntualizó que hay funcionarios y exfuncionarios en los procesos ya bajo litigio.

Por su parte, Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que una parte de los esquemas de contrabando que hasta ahora no ha sido lo suficientemente visibilizada es la de los agentes aduanales, quienes pueden tener un papel importante en el paso de mercancía ilícita y no enfrentan procesos judiciales.

Parte del incremento anual de más de 200 mil millones de pesos en la recaudación de aduanas tiene que ver con el combate al contr@b@ndo. “Muchos de los resultados que se están viendo y las querellas que se están integrando tienen que ver con investigaciones del pasado”, enfatizó Lerma Cotera, al responder a cuestionamientos de legisladores que pidieron no soslayar el contrabando de combustibles.

