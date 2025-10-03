TAXISTAS SE PLANTAN EN PALACIO DE GOBIERNO PARA EXIGIR FIN A LA “PIRATERÍA” EN LA RUTA CALKINÍ-CAMPECHE
EL SECTOR TRANSPORTISTA SE MUERE DE HAMBRE, ADVIERTEN
San Francisco de Campeche.- Taxistas de Calkiní y de Campeche se plantaron de manera pacífica en el Palacio de Gobierno para pedir una vez más al Gobierno del Estado, que frene la competencia desleal y ponga fin a la “piratería”, y lamentaron que hasta ahora no se haya podido poner orden en el servicio público de transporte.
Pedimos que el Gobierno del Estado nos voltee a ver y dé soluciones, pues hemos venido 3 ó 4 veces a sentarnos a dialogar pero no tenemos resultados, mientras el sector transportista se está muriendo de hambre a pesar de que la gente sale a trabajar honradamente y respetando la Ley de Movilidad, de 5 de la mañana a 3 de la tarde.
Aclararon que las entre 30 y 40 personas inconformes tienen concesiones, pero Calkiní está “invadido” (de “piratas”), expusieron, y reiteraron su exigencia de regular el sector, donde hay “seudolíderes” que están “vendiendo” y haciendo negocio con transporte usando placas de Turismo federal argumentando que no pasa nada, ante lo cual preguntaron: “¿No nos sirvió la cantidad (de personas) que falleció el 13 de septiembre?”, y lamentaron: “Siguen como si nada en Calkiní, y ahora traen a Pablo Sánchez”.