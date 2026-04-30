SEÑALAMIENTOS CONTRA ROCHA MOYA DATAN DESDE 2021, RECUERDA ANABEL HERNÁNDEZ

La periodista de investigación Anabel Hernández aseguró que los primeros señalamientos sobre presuntos vínculos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado no son recientes, sino que se remontan a una investigación publicada en abril de 2021, en plena campaña electoral del hoy mandatario estatal.

En entrevista para Aristegui Noticias, detalló que fue a través de un artículo difundido en Deutsche Welle donde comenzó a documentar testimonios de personas cercanas al entorno político de Rocha Moya, quienes señalaban que el entonces candidato presumía haber sostenido reuniones con Ismael ‘El Mayo’ Zambada y contar con respaldo del grupo criminal.

La periodista indicó que esta publicación marcó el inicio de una investigación más amplia que derivó en diversos artículos entre 2021 y 2023, así como en su libro “El traidor: la historia secreta de AMLO y el Cártel de Sinaloa”, donde se hace referencia en múltiples ocasiones al mandatario sinaloense, con descripciones de presuntos encuentros y vínculos similares.