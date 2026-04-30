ESCUELA SECUNDARIA 7 CONTINÚA BAJO VIGILANCIA TRAS ALERTA de ATAQUE

Luego de varios días de haber generado alerta entre autoridades y personal educativo por presuntos ataques , la Escuela Secundaria General número 7, ubicada en la colonia Santa Ana, permanece bajo vigilancia permanente por elementos de seguridad para garantizar la integridad de estudiantes y docentes.

El plantel, situado sobre la avenida Revolución por calle Veracruz, mantiene presencia de efectivos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina, quienes resguardan las instalaciones como medida preventiva ante la situación que encendió las alarmas en días recientes. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el origen de los mensajes.