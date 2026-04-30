ESTADOS UNIDOS NO RESPETÓ LA CONFIDENCIALIDAD EN EL CASO ROCHA: MORENA

-REPLICA ERICK REYES COMUNICADO DONDE SU PARTIDO ASEGURA QUE DEFIENDE LA SOBERANÍA Y EL ESTADO DE DERECHO

En apego a la narrativa presidencial para defender al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotrafico que hizo el Gobierno de Donald Trump, el dirigente de Morena en el Estado de Campeche, chilango Erick Reyes, replicó un comunicado de la dirigencia nacional de su partido donde acusa v¡olac¡ón a la confidencialidad y asegura que defiende la soberanía y el Estado de Derecho.

El documento indica: “En México defendemos nuestra soberanía y el Estado de Derecho. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena respalda firmemente la actuación institucional del Gobierno de México en relación a las solicitudes de extradición por parte del Gobierno de los Estados Unidos, siempre en estricto apego al Estado de Derecho”.

Recalca que las solicitudes serán analizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), única instancia facultada para determinar su proceden jurídicamente, y expone que Morena considera 2 puntos importantes: solicitar extradición sin ningún elemento de prueba, lo que viola el Estado de Derecho; y la violacion a la confidencialidad establecida en tratados internacionales, “lo que afecta la confianza entre ambos países”.