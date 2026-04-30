PRESENTAN DENUNCIA CONTRA LAYDA Y FUNCIONARIOS DE MORENA POR ILEGALIDAD EN ACTO DE NOMBRAMIENTO DE PABLO

-“SE REUNIERON COMO PANDILLA PARA VER QUIÉN LOS VA A ENCABEZAR”

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, informó que interpuso denuncia formal en contra de todos los funcionarios de Morena que asistieron a la reunión en la que se designó a Pablo Gutiérrez Lazarus como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación, pues “fue un acto ilegal, ilícito y v¡olatorio de las leyes electoral y de responsabilidades”.

La denuncia alcanza a la gobernadora Layda Sansores y a integrantes del gabinete estatal, legal y ampliado, y diversos alcaldes, de acuerdo con el tricolor, ya que faltaron a sus obligaciones al participar en un acto de carácter político en día y hora laborales, “para reunirse como pandilla para ver quién los va a encabezar”.

Medina Farfán subrayó que el evento no correspondía a una actividad de Gobierno, sino a una reunión partidista, por lo cual los asistentes habrían hecho uso indebido de sus funciones y recursos públicos, y no descartó presentar acciones legales adicionales en contra de los involucrados en los próximos días.

Expuso que las autoridades que tendrán a cargo la investigación (la Secretaría de la Contraloría y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Gobierno del Estado), fueron puestas por Morena, por lo cual no tienen confianza en ellas, pero su obligación es actuar para no ser cómplice, y dará seguimiento en todas las instancias y vías para que sea atendida.