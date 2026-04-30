GOBERNADORES DE MORENA RESPALDARON A ROCHA EN 2024… HOY LAS ACUSACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS LOS PONEN CONTRA LAS CUERDAS

En 2024, en bloque y sin titubeos, gobernadoras y gobernadores de Morena cerraron filas en defensa de Rubén Rocha Moya, desestimando cualquier señalamiento que lo vinculara con el crimen organizado. En aquel momento, calificaron como “mentiras” y “estigmatización” las versiones que surgían tras declaraciones atribuidas a Ismael Zambada García, asegurando que no había fundamento alguno.

El posicionamiento fue contundente: respaldo absoluto, confianza plena y una defensa basada en los principios de la llamada Cuarta Transformación, repitiendo el lema de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. En ese entonces, la narrativa oficial insistía en que todo se trataba de ataques sin sustento.

Sin embargo, el escenario cambió. Autoridades de Estados Unidos han señalado presuntos vínculos del mandatario sinaloense con el narcotráfico, incluyendo versiones sobre un posible financiamiento ilícito de su campaña. Las acusaciones, ahora provenientes del extranjero, colocan en una posición incómoda a quienes hace apenas meses defendían sin reservas.

La pregunta surge inevitable: ¿se sostendrá el mismo respaldo incondicional o comenzarán los deslindes? Lo que antes se rechazaba como falso hoy regresa con mayor peso y desde otra trinchera, poniendo a prueba el discurso político que aseguraba conducirse bajo principios inquebrantables.

El contraste entre el respaldo de 2024 y las acusaciones actuales abre un nuevo capítulo en la escena política, donde las declaraciones pasadas pesan tanto como los señalamientos presentes.