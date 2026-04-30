JUEZ FEDERAL DEJA EN LIBERTAD A PRESUNTO VENDEDOR DE FENTANILO EN CAMPECHE

Un juez de control federal del Juzgado de Distrito en Campeche dejó en libertad a Humberto “N”, presunto vendedor de fentanilo, pese a haber sido vinculado a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple. Como medidas cautelares, el imputado deberá firmar periódicamente, permanecer bajo vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y no salir del estado.

El aseguramiento ocurrió el pasado sábado 25 de abril en la colonia Héroe de Nacozari, donde elementos de la Policía Estatal marcaron el alto a dos personas que viajaban en una motoneta. Durante la revisión, presuntamente les fueron encontradas cinco tabletas de fentanilo, por lo que ambos fueron detenidos en el lugar.

Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal de Campeche de la Fiscalía General de la República.

Tras cumplirse el plazo constitucional de 48 horas, solo uno de ellos fue presentado ante el juez de control, quien determinó su vinculación a proceso, pero le permitió continuar el proceso en libertad bajo las condiciones establecidas.