CAMPECHE SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN INFIERNO Y NO PODEMOS ACOSTUMBRANOS: MEDINA FARFÁN

Al lamentar que en un día hayan sido asesinadas tres personas, una frente a su familia y a una niña a la luz del día, y mientras las familias lloran los policías están entretenidos con sus teléfonos, el regidor Ricardo Medina Farfán afirmó que Campeche se está convirtiendo en un infierno.

Cada semana matan a personas, lo que se está volviendo una muy trágica costumbre a la cual no podemos permitirnos acostumbrarnos nunca jamás, recriminó, y recalcó que la policía no actúa contra delincuentes pero sí contra la oposición y quienes señalan sus errores.

Y aseveró: “Cuando la violencia no se detiene se generaliza y llega a todas las personas, mientras autoridades en lugar de dar buenos resultados en materia de seguridad, se han vuelto más famosas por sus viajes (en alusión a la jefa policiaca Marcela Muñoz), y los campechanos no entendemos por qué permanecen en sus cargos a pesar de nuestras quejas”.

Quienes nos gobiernan ya nos demostraron que no nos protegen, que no les interesa nuestra seguridad, entonces ¿vamos a permitir que Campeche se vuelva un infierno?, preguntó Medina Farfán, y advirtió que si no reaccionamos todos los campechanos tendremos la culpa.