EN 4 DÍAS, COLECTIVOS HALLARON 219 RESTOS ÓSEOS; EXIGEN IDENTIFICACIÓN INMEDIATA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

A través de un comunicado publicado en redes sociales, colectivos de búsqueda reportaron el hallazgo de 219 restos óseos en la zona de lagunas de La Habana, en los límites de El Xico y Chalco, tras jornadas realizadas del 7 al 10 de abril, ante lo cual integrantes y familias exigen a las autoridades de la Ciudad de México identificación inmediata, transparencia en peritajes y acceso a la información.

Precisaron que el martes 7 hallaron 49 restos óseos; al otro día, 29; el jueves, 51; y el viernes, 90.