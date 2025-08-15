EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 15 DE AGOSTO DE 2025

ANTICIPA DISCULPA POR EXPRESARSE.

Interesante la carta que Víctor Améndola Avilés, en solidaridad con TRIBUNA y con Hubert Carrera, Carlos y Abraham Martínez, le dirige a Layda Sansores a propósito del fallo “del asqueroso Tribunal Electoral del Estado de Campeche” que obligó a los tres periodistas de a ofrecerle disculpas públicas “a la señora que dice gobernar este estado”. Sintetizamos unos párrafos.

“Le ofrezco disculpas por considerar que el Sansorismo es la peor lacra que ha gobernado Campeche… que su gobierno es uno lleno de mentiras, infamias, manipulaciones, persecuciones políticas… que su administración es una llena de corrupción… llena de hurtos, robos y desfalcos… que ha sido la más inepta, la más incompetente de todos los que le antecedieron… Pido perdón de forma pública por creer todo eso de usted y del gobierno estatal de Morena.”

¿A cuántos mas obligará Layda Sansores a disculparse por expresar su sentir en los 25 meses que restan a su nefasta administración? No se equivoca el exdirector de TRIBUNA, Jorge Luis González Valdez, al afirmar que la mandataria ha abusado de las figuras de daño moral y de violencia política de género. Y es que por más que censure la opinión pública, su incompetencia e ineptitud no se pueden ocultar.

FUNDAMENTA INEPTITUD SANSORISTA.

Víctor Améndola se disculpó con Layda Sansores “por creer que ha sido la más inepta, la más incompetente de todos los que le antecedieron”. Y fundamentó su aseveración:

“Eugenio Echeverría (qepd) trajo el Puente de la Unidad, y desarrolló el relleno sanitario… Abelardo Carrillo todo el desarrollo de vivienda: Fidel Velázquez, Plan Chac, Solidaridad Nacional. Jorge Salomón Azar gestionó el puente Carmen-Zacatal, avance en el sur del estado y un nuevo municipio: Calakmul… Antonio González y Jorge Carlos Hurtado el nuevo malecón, el Centro de Convenciones y las maquiladoras… Un nuevo Municipio: Candelaria. Hurtado Valdez y Fernando Ortega los hospitales de Especialidades y el CEO, donde muchos estamos teniendo tratamientos contra el cáncer… Fernando trajo inversiones con Plaza Galerías en la capital. Ortega y Alito Moreno gestionaron el mega drenaje de la Ciudad campechana… Mismo Alito, el distribuidor vial de la Gobernadores y Fco. I. Madero; un parque acuático, las Fuentes del Malecón junto al Ángel Maya (nuestro papá luchón); la Ciudad administrativa; el videomapping de la Catedral, el parque de Moch Couoh. Ah!! Y el nuevo Puente de la Unidad… Dos nuevos Municipios: Seybaplaya y Dzitbalché. ¿Y Ud? ¿Qué nos ha legado?”

Porque ciertamente, vale la pena aclarar, ni el Tren Maya ni el Tren Ligero han traído ni traerán prosperidad a los campechanos. Los hechos hablan por sí mismos.