LE RECUERDAN A RAMÓN OCHOA QUE HA SIDO PARTE DE LOS GOBIERNOS QUE ACUSA DE ABANDONO DE CAMPECHE
El diputado Salim le recordó al secretario de Desarrollo Agropecuario, Ramón Ochoa, que ha sido parte de los gobiernos anteriores a los que culpa por el abandono del estado, señalando que, pese a su experiencia, no ha mejorado los indicadores del campo, la economía y el turismo.
Tras esto, diputados morenistas trataron de defenderlo e invocaron el reglamento de comparecencias para exigir respeto y evitar alusiones personales. Sin embargo, legisladores opositores les recordaron que ellos mismos han incumplido esa norma cuando se trata de ataques contra diputados de otros partidos que no pertenecen a Morena.
El reclamo dejó en evidencia cómo el presidente del Congreso, Antonio Jiménez, aplica de manera selectiva el reglamento interno, lo que ha generado críticas por un manejo parcial en las comparecencias.