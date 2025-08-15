OTRA VEZ AGUACERO Y VIENTOS TIPO TROMBA ARRANCAN LÁMINAS DE ZINC DE VARIAS CASAS, TIRAN ÁRBOLES Y DEJAN SIN LUZ A CRISTALINA Y MANANTIALES

En menos de un mes, la comunidad de Cristalina y Manantiales, junto con otras localidades pertenecientes a la Junta Municipal de Sabancuy, fueron nuevamente afectadas por una fuerte lluvia acompañada de vientos tipo tromba.

El fenómeno provocó el desprendimiento de techos de lámina de zinc en varias viviendas, así como caídas de árboles, algunos sobre calles, y postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que dejó sin suministro eléctrico a la población.

Habitantes señalan que este es el segundo evento similar en pocas semanas, lo que agrava las afectaciones a familias que aún no se recuperaban del daño anterior.