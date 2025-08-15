CIRCULA EN REDES: DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER PRESUME TRABAJO… PERO ESTÁ DE VACACIONES EN PORTUGAL

En redes sociales se desató la polémica luego de que la directora del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), Vania Kelleher Hernández, publicara en su perfil oficial una imagen en la que supuestamente realizaba actividades en el Mercado de Artesanías de Dzitbalché. Sin embargo, usuarios evidenciaron que en realidad se encontraba de vacaciones en Portugal.

De acuerdo con las publicaciones, mientras la funcionaria mostraba una “agenda de trabajo” en el Estado, una de sus acompañantes compartió en historias de redes sociales imágenes del viaje en territorio portugués, dejando al descubierto la aparente simulación.

El hecho generó críticas hacia la funcionaria por, presuntamente, ordenar a su equipo de comunicación la publicación de actividades falsas para dar la impresión de que cumplía con labores oficiales, mientras en realidad disfrutaba de un viaje al extranjero, sumándose a la lista de funcionarios de morena en Europa.

Vía: Campeche al Minuto