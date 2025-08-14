AUNQUE YA ESTÁ PAGADA, AÚN NO TENEMOS EL REGISTRO DE LA MARCA “DESTINO DE CAMPECHE”: ARCEO PIÑA

El secretario estatal de Turismo, Mauricio Arceo Piña, reconoció que, aunque se ha promocionado, la marca “Destino de Campeche” aún no cuenta con registro oficial para que promotores y ciudadanía puedan utilizarla. En el Congreso local, la diputada de Movimiento Ciudadano, Tania González Pérez, cuestionó la falta de resultados en el sector turístico durante el actual sexenio, señalando que, a pesar de la crisis económica y el desplome petrolero, no se han concretado acciones efectivas para incrementar visitantes y ocupación hotelera. Recordó que la convocatoria para desarrollar la marca se publicó en octubre de 2024, pero hasta ahora no se han presentado oficialmente los productos y servicios contratados, pese a que, según Transparencia, todo está pagado.

En su respuesta, Arceo Piña explicó que, mediante licitación estatal, la empresa Diseño México 2050 obtuvo el contrato para el desarrollo y promoción de la marca, así como la estrategia publicitaria, y que el Consejo Consultivo de Turismo acordó trabajar en una identidad que trascienda sexenios. Mostró diapositivas y un video promocional, habló de actividades realizadas en la Ciudad de México y mencionó que el proyecto se encuentra en la tercera etapa del sexenio. Sin embargo, admitió que aún no se cuenta con el registro de la marca, lo que impide su uso oficial por parte del sector y la ciudadanía.