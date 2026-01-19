CAMPECHE VIVE UNA CRISIS DE INSEGURIDAD CON UN DISCURSO OFICIAL ALEJADO DE LA REALIDAD: PAÚL ARCE

Paúl Arce Ontiveros, presidente del Comité Directivo Estatal de Movimiento Ciudadano, afirmó que en Campeche se vive una crisis de inseguridad que se ha mantenido durante el actual gobierno, reflejada en hechos de alto impacto que incluyen asesinatos recurrentes. Señaló que la violencia ya no se limita a robos o asaltos, sino que alcanza a líderes de opinión y personas que encabezan distintos gremios, situación que, dijo, obliga a no dejar de alzar la voz ante cada suceso.

El dirigente sostuvo que el Gobierno del Estado mantiene un discurso en el que presenta a Campeche como una de las entidades más seguras, narrativa que, aseguró, no coincide con la realidad que enfrentan habitantes de colonias y municipios. Indicó que la percepción ciudadana se basa en lo que se vive diariamente y no en mensajes oficiales, por lo que consideró que existe una distancia clara entre el discurso gubernamental y la situación en las calles.

Arce Ontiveros añadió que el tema de la seguridad mantiene una evaluación negativa entre la población y afirmó que el tiempo restante del sexenio representa una oportunidad para atender el problema. Señaló que corresponde a las autoridades revertir la percepción mediante resultados y acciones concretas, ya que, desde su perspectiva, la situación actual genera preocupación creciente entre la ciudadanía.