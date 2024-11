TENSIÓN ENTRE CANACINTRA Y CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE CAMPECHE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Rafael Ruiz Moreno, respondió a los señalamientos de Sergio Pérez Barrera, líder de la Canacintra, quien acusó al organismo de operar “a puertas cerradas”, afirmando que esta separación no refleja desunión entre los empresarios campechanos.

Ruiz Moreno destacó que la Canacintra decidió no ser parte del CCEC ni del Consejo Coordinador Empresarial de México, lo cual es una decisión respetable. “Son autónomos y no participan; no sé qué diga su dirigente porque no he tenido comunicación con él”, señaló. Además, subrayó que la mayoría de los asociados del CCEC trabaja activamente para el desarrollo de Campeche, a pesar de los comentarios de Pérez Barrera.

El líder empresarial rechazó cualquier percepción de conflicto, asegurando que el CCEC está más unido que nunca y comprometido con resolver los problemas del estado. “Quisiéramos que todos, incluyendo a la Canacintra, se sumaran, pero quienes están en el CCEC están haciendo su parte para apoyar a los tres órdenes de Gobierno y a la sociedad en general”, concluyó.