GUATEMALA DECRETA ESTADO DE SITIO TRAS ATAQUES DE PANDILLAS Y VIOLENCIA CARCELARIA

El gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días luego de una escalada de violencia atribuida a pandillas, que incluyó la toma de tres centros penitenciarios y ataques directos contra elementos de la Policía Nacional Civil, con un saldo de siete personas muertas y al menos diez heridas.

La medida fue ordenada por el presidente Bernardo Arévalo, quien señaló que los hechos representan una amenaza grave para la seguridad y el orden público. De acuerdo con autoridades, la violencia se intensificó tras operativos en los penales, lo que derivó en motines y agresiones coordinadas fuera de los centros de reclusión.

El estado de sitio permite ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y restringir de forma temporal algunos derechos, con el objetivo de recuperar el control en las zonas afectadas. El gobierno afirmó que utilizará toda la fuerza del Estado para restablecer la seguridad y evitar nuevos episodios de violencia.