EGRESADOS DE UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR SIGUEN SIN TÍTULOS NI CÉDULAS: ANIMAL POLÍTICO

Un reportaje del medio Animal Político, difundido a través de sus redes sociales, evidenció que decenas de egresados de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, creadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, permanecen sin títulos ni cédulas profesionales, aun cuando concluyeron sus estudios hace hasta tres años, situación que les impide incorporarse al mercado laboral.

De acuerdo con el trabajo periodístico, varios egresados denunciaron que, aunque finalizaron sus carreras y recibieron documentos internos, estos no aparecen en el Registro Nacional de Profesionistas. Casos como el de Rodrigo, quien terminó en 2023, reflejan la frustración y el rezago administrativo que enfrentan, mientras que Esmeralda, egresada de veterinaria, señaló que no puede ejercer en su comunidad rural al no contar con cédula profesional.

El reportaje también expone el caso de Gisael Martínez, egresada de ingeniería en Minatitlán, Veracruz, quien concluyó sus estudios en 2022 y buscó apoyo directo de autoridades federales sin obtener respuesta. Ante la falta de solución, el 15 de enero egresados de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, sede Cuauhtémoc, se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir la entrega de sus títulos y la intervención de la Secretaría de Educación Pública.