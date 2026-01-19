EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 19 DE ENERO DE 2026

MUCHA CONFRONTACIÓN, POCOS RESULTADOS.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan el pasado miércoles que si en algo ha sido exitosa Layda Sansores, es en mantener elevado su nivel de reprobación entre los campechanos, lo que la llevó a ser catalogada como la tercera peor gobernante de México por la consultora Algoritmo. Reproducimos el comentario titulado “Penoso”.

“El cierre de 2025 y el arranque de 2026 dejaron a Layda Sansores en el sótano de la percepción ciudadana, con 28% de aprobación, lugar 30 de 32 en el ranking nacional de Algoritmo, consultora mexicana de opinión pública. El dato es frío y persistente, no un tropiezo aislado. Sansores ya no tiene margen narrativo. El año se fue entre confrontaciones mediáticas y resultados escasos, mientras la gestión cotidiana perdió respaldo. Cuando la aprobación se estanca tan abajo, sólo significa una cosa, que el gobierno dejó de conectar.”

Penoso y patético. Como hemos denunciado en este espacio, el Martes del Jaguar se creó para abrir confrontaciones que distraigan la atención de los nulos resultados y del saqueo brutal que se ha perpetrado. Una pequeña auditoría confirmaría que han sido desviados de las arcas públicas más de 50 mil millones de pesos en cuatro años… y lo que falta…

SEMBRARON DROGA A ABUD FLORES.

La Crónica de Hoy, en su editorial Pepe Grillo del pasado jueves, titula su columna “Campeche, el viejo truco”, cuestiona la detención de José Alberto Abud y exhibe las coincidencias que delatan la mano de Layda Sansores detrás de lo ocurrido. Sintetizamos un poco.

“Sembrar bolsitas con droga es un viejo truco policiaco usado para detener a una persona que le resulta incómoda a alguien con el poder suficiente para torcer la ley. ¿Eso es lo que ocurrió en el caso de la captura del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud? Una investigación independiente dará la respuesta, pero resulta por demás extraño que al rector primero lo detuvieran por una denuncia de acopio de armas y como las armas no aparecieron, un policía con estupenda vista dio con una bolsita con polvo blanco parecido a la cocaína. Por la captura, Abud no pudo llegar a una reunión en la que se dirimiría su futuro como rector, fue depuesto. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, ya mostró su preocupación por los hechos y recordó los desencuentros entre el rector y la gobernadora Layda Sansores. El caso llegó a la Mañanera del Pueblo. La presidenta Sheinbaum dijo: No puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político, no debe haberlo. Por lo menos en este caso el viejo truco de sembrar droga, falló.”

Sin duda, otro abuso de poder de Layda Sansores. ¿Quién sigue?