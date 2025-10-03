IMPUGNAN MOCI Y PRI NOMBRAMIENTO DE ALCUDIA COMO MAGISTRADO; NO CUMPLE REQUISITOS: ARMENTÍA

Al denunciar que los diputados de Morena y aliados violentaron una vez más la Constitución al aprobar de manera ilegal el nombramiento de Juan Pedro Alcudia Vázquez como magistrado, pues no cumple los requisitos, el diputado mocista Pedro Armentía López anunció que junto con el PRI presentaron demanda de juicio electoral para impugnar y revocar dicha decisión.



A través de sus redes sociales, el legislador naranja señaló: “Una vez más, los diputados de Morena y sus aliados han violentado nuestra Constitución al aprobar ilegalmente el nombramiento de un magistrado que no cumple con los requisitos. ¡No podemos permitir que se sigan imponiendo nombramientos ilegales! La defensa de la democracia y del Estado de Derecho exige firmeza y acción. Por ello, en un acuerdo legislativo de la bancada de Movimiento Ciudadano y el PRI, el día de ayer presentamos la demanda de juicio electoral para impugnar este nombramiento y sea revocado”.