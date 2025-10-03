REFORMA A LA LEY DE AMPARO PROTEGE INTERESES DE LOS GOBERNANTES: PORTELA CHAPARRO

La incapacidad de los narcomorenistas llevan a nuestro país al precipicio, afirma

El presidente de la Barra del colegio de Profesionales en Derecho del Estado de Campeche A.C., Francisco Eustaquio Pórtela Chaparro, consideró que la reforma a la Ley de Amparo “es retrógrada y lesiva a los ciudadanos, protege los intereses de los gobernantes, no de los gobernados, y tal parece que el espíritu de Mariano Otero y Manuel García Rejón (creadores del amparo), se fue a la basura”.

Y sentenció: “No han entendido los gobernantes de hoy que el día de mañana ellos, sus familias, van a ser los gobernados, entonces nos afecta a todos. La incapacidad de los diputados y legisladores de Morena, de los n@rcomor3nistas, llevan a nuestro país al precipicio”, sentenció.

Es una tristeza, porque esa reforma en lugar de beneficiar a los ciudadanos, va en contra de todas las garantías consagradas en la Constitución, con el beneplácito de algunos que no entienden de leyes.

-¿Cuál es el punto central de esta reforma?, se le preguntó.

-“Que le están dando retroactividad a la ley, violentando el artículo 14 constitucional, tristemente”, respondió.