EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SANSORES, ÚNICA CULPABLE DE LA INSEGURIDAD.

Justo cuando pensamos que a Layda Sansores ya se le acabaron los pretextos para justificar la inutilidad de su corrupto y nefasto gobierno, aparece en su cada vez peor Martes del Jaguar a sorprendernos. Ahora resulta que la inseguridad se debe a los baches, a la acumulación de basura y a la falta de iluminación de las calles. ¿Por qué miente?

Porque sí hay una culpable de la inseguridad que perciben siete de cada diez campechanos, y es Layda Sansores. ¿O quién nombró secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana a la ineficiente Marcela Muñoz Martínez? ¿Quién recibió financiamiento del huachicol fiscal para su campaña política? ¿A quién le atribuyen nexos con La Barredora? ¿A quién investiga la DEA por presuntamente apoyar y beneficiarse de grupos criminales?

Esos cuestionamientos se vienen haciendo desde hace 18 meses y están basados en denuncias que hay en diferentes juzgados de los Estados Unidos. Tampoco hemos visto que Layda Sansores demande por calumnias, daño moral, misoginia o violencia política a ninguno de esos denunciantes, como sí hizo con periodistas y opositores locales. Como bien dice un refrán, desde que el río suena, es porque agua lleva.

MARCELA MUÑOZ SIGUE SIN DAR RESULTADOS.

Ante los hechos violentos registrados en los últimos días, el dirigente municipal del PRI, Jorge Esquivel Ruiz, recriminó que ni Layda Sansores ni Marcela Muñoz asuman su responsabilidad, pese a la creciente exigencia ciudadana de que haya mayor seguridad y vigilancia. Y es que la Fiscalía reportó que abrió 116 carpetas de investigación por homicidios entre enero y julio de este año, lo que arroja un promedio de 16.6 homicidios por mes.

No exagera Esquivel Ruiz cuando acusa desinterés y falta de estrategia de la guanajuatense, que hace cinco años declaró que “nos tenemos que acostumbrar” a este tipo de situaciones. Pero si ella recibió un Campeche tranquilo y en paz, ¿por qué deberíamos acostumbrarnos a vivir en la inseguridad? Y lo inexplicable de todo esto es ¿por qué se ha empecinado Sansores en mantener a Marcela Muñoz en el cargo si no da resultados?

Se han invertido cientos de millones de pesos en este nefasto Gobierno de Todos los Corruptos Sansores en compras de armas, municiones, patrullas, cámaras y equipos de seguridad, además de que supuestamente se modernizó el C5. ¿De qué sirvió tanto gasto si no hay resultados? Hasta la Codhecam ya recomendó la destitución de la guanajuatense, pero eso parece no importarle a Sansores, que ahora culpa a los baches de la inseguridad. ¡Qué estupidez!